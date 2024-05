Principessa Anna, la figlia Zara Tindall e il trucco per non rovinare i tacchi (al costo di solo 1 euro)

di Morgana Sgariglia

Zara Tindall ne sa una più del diavolo. La figlia della Principessa Anna, che non possiede titoli reali, si è presentata a un «royal party» sull'erba con dei salvatacchi di plastica per proteggere i suoi tacchi a stiletto dalla terra umida per la pioggia battente. Non c'è nulla da scherzare: terra e fango possono danneggiare seriamente delle scarpe. Quindi, Tindall ha pensato bene di indossare l'accessorio protettivo martedì al Buckingham Palace Garden Party, organizzato dal principe William.





La bellezza dei salvatacco

I salvatacchi non fanno affondare il tacco nella terra soffice evitando l'imbarazzo di rimanere bloccati in mezzo all'erba.

Altri sistemi proteggi tacchi

Se invece non piacciono esteticamente i salvatacchi, si può sempre optare per una pellicola protettiva trasparente adesiva che si attacca al tacco. Non lascia nessun segno e protegge anche contro sassi, grate metalliche, scale mobili, crepe stradali.

Si può usare anche uno spray impermeabilizzante per non permettere a macchie o acqua di rovinare il tacco. Entrambe le soluzioni sono facilmente trovabili e acquistabili sul web.

