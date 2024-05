La Cremonese travolge 4-1 il Catanzaro e vola in finale playoff di Serie B: sfiderà il Venezia per la promozione

di Redazione web

La Cremonese travolge 4-1 il Catanzaro e stacca il pass per la finale playoff di Serie B dove affronterà il Venezia. Dopo il combattuto 2-2 dell'andata, la squadra di Stroppa mette subito le cose apposto in casa, sfruttando la spinta del pubblico dello Zini.

Serie B, playoff: il Venezia batte ancora il Palermo (2-1) e vola in finale

Cremonese-Catanzaro 4-1: la partita

Dopo 12 minuti è il leader tecnico a stappare il match, Franco Vazquez che con un mancino magico buca Fulignati. Raddoppia dopo 7 minuti la Cremo con Buonaiuto che sfrutta l'ottimo servizio di Castagnetti e con un'acrobazia firma il 2-0, se pur il tiro non sia perfetto. Il Catanzaro è già ko e allora la Cremonese infierisce chiudendo i giochi già nel primo tempo col terzo gol siglato da Massimo Coda.

Nella ripresa viene espulso Brignola per proteste, lasciando la squadra di Vivarini in dieci uomini e senza alcuna speranza di rimonta. Chiude i giochi Sernicola che mette la parola fine alla semifinale playoff. Nel finale Antonini segna un gol inutile ai fini del risultato. Come da pronostico è la Cremonese ad avere la meglio e adesso se la vedrà in finale col Venezia di Vanoli in una finale che promette spettacolo.

Venezia-Cremonese sarà la finale playoff

Finale che verrà giocata in gara d'andata e ritorno: l'andata verrà disputata il 30 maggio, il ritorno invece il 2 giugno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA