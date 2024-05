Isola dei Famosi, Pietro Fanelli svela il suo cachet da naufrago: «Compenso misero»

di Cristina Siciliano

Pietro Fanelli è stato dei protagonisti più polemici dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Durante la sua permanenza in Honduras, il modello ha fatto molto parlare di sé a causa del suo carattere particolare. L'ex naufrago ha raccontato proprio nelle ultime ore qual è stata la vera motivazione che l'ha spinto ad abbandonare il programma. Fanelli ha infatti rivelato di aver partecipato al reality anche per soldi, ma con scarsi risultati.

Le parole di Pietro Fanelli

«Ho pensato di fare l'Isola dei Famosi perché volevo portare qualcosa di bello in un contesto che reputo lontano dal mio mondo, dalla poesia - ha sottolineato Pietro Fanelli a Novella 2000 -.

I motivi dell'addio

Pietro Fanelli ha poi rivelato il motivo per il quale ha scelto di lasciare il reality condotto da Vladimir Luxuria. «Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle "loro regole" hanno cercato di censurarmi - ha spiegato l'ex naufrago -. Hanno manipolato la mia immagine, presentando il personaggio quasi ridicolo. Puntata dopo puntata ho notato che dallo studio si approcciavano in modo diverso a me. Inizialmente mi arrivavano i complimenti perché incarnavo il personaggio che loro volevano. Appena ho cercato di far luce in diretta su alcuni punti critici del reality hanno iniziato a oscurarmi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 16:55

