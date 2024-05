Serie B, playoff: il Venezia batte ancora il Palermo (2-1) e vola in finale

di Redazione web

Il Venezia vola in finale playoff di serie B e sogna la promozione in A. Dopo aver vinto l'andata 1-0 in trasferta, i lagunari battono il Palermo 2-1 anche nel match di ritorno giocato stasera allo stadio Penzo in Laguna. Gol di Tessmann al 4' e Candela al 43'. Nel finale un'autorete di Svoboda regala il gol della consolazione ai rosanero siciliani.

Ora in finale il Venezia allenato da Paolo Vanoli, arrivato terzo in campionato, attende la vincente di Cremonese-Catanzaro che si giocherà domani sera allo stadio Zini. L'andata in Calabria è finita 2-2. Già promosse in serie A durante la stagione regolare il Parma e il Como.

Venezia-Palermo 2-1: la partita

La squadra di Vanoli parte forte nonostante il gol di vantaggio maturato all'andata e dopo 4 minuti buca Pigliacelli con il destro da fuori di Tessmann. Una rete che spegne da subito le speranze rosanero che hanno un solo sussulto, quello di Segre che di testa viene fermato dall'intervento strepitoso di Joronen.

