Verissimo, Sarah Toscano dopo la vittoria di Amici: «Ecco come sto vivendo questi giorni. Con Holden invece...»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, durante la puntata di domenica 26 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio la vincitrice di Amici: Sarah Toscano. La cantante, punta di diamante di Lorella Cuccarini, ha vinto il talent con la sua hit “Mappamondo” con oltre 3,5 milioni di stream e grazie anche alla sua capacità di conquistare l'affetto del pubblico. Durante la puntata di Verissimo, Lorella Cuccarini, presente anche lei in studio da Silvia Toffanin, ha dedicato dolci parole per la sua allieva. «Lei per me è stata una sorpresa - ha sottolineato Lorella -. Sarah è stata in grado di lavorare silenziosamente. Lei aveva paura di essere invisibile e l'importante era dare questa carica di autostima».

Le parole di Sarah

«Come sto vivendo questi giorni? Tutto un po' surreale - ha sottolineato Sarah a Verissimo -.

Amici, il percorso

«Rifarei tutto il percorso che ho fatto nella suola di Amici - ha continuato -. In casetta ho legato tantissimo con Marisol e Sofia. La mia è una famiglia di sportivi e musicisti. Per i miei genitori è importante che "i figli facciano quello che vogliono". Quindi mi hanno insegnato a credere nelle mie passioni". Avere una famiglia che "è dalla tua parte" è davvero importante».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA