Isola, Sonia Bruganelli, imprevisto prima della diretta: ghiaccio sulla caviglia e fasciatura improvvisata. Cos'è successo

Sonia Bruganelli, è impegnata all'Isola dei Famosi dove, insieme anche a Dario Maltese, è opinionista. L'autrice televisiva piace molto al pubblico in studio e a quello a casa perché è sempre schietta e diretta e non teme di esprimere il proprio parere. Nelle sue ultime storie Instagram, poco prima della diretta di questa sera, ha mostrato la caviglia dolorante e i suoi tanti follower si sono chiesti cosa le sia capitato. Sonia ha registrato diversi video divertenti dentro al suo camerino.

L'imprevisto di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, quando è opinionista all'Isola dei Famosi, si sposta in treno da Roma a Milano e, infatti, questa mattina era in viaggio con alcuni collaboratori.

Nel video successivo, poi, Sonia riprende i suoi collaboratori mentre le fasciano la caviglia con un sacchetto trasparente rotto in più parti e lei commenta così: «Poche idee e anche confuse... chiedo a fisioterapisti e osteopati se stiamo facendo la cosa giusta». L'opinionista, quindi, riprende il figlio Davide Bonolis accanto a lei e dice: «Davide non è molto convinto, però per rispetto all'anzianità, non dice nulla». I fan di Sonia si chiedono se questa sera dirà qualcosa in merito.

La relazione con Angelo Madonia

Da qualche settimana, si parla molto della nuova storia d'amore di Sonia Bruganelli che è stata più volte paparazzata con il ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia. I due non si sono ancora espressi in merito a tutte le voci che li riguardano ma le foto con loro che passeggiano mano nella mano e partecipano insieme ad eventi mondani non lasciano più dubbi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 21:53

