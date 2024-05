Holden: «Stimo Sarah Toscano come collega, ma non abbiamo una relazione. Le voci su di noi sono infondate»

di Redazione Web

Holden e Sarah Toscano sono sulla bocca di tutti. Dopo la fine dell'ultima edizione di Amici, i fan del programma hanno iniziato a chiacchierare su un certo feeling tra i due cantanti del talent di Maria De Filippi. Entrambi hanno sempre sottolineato che, tra loro, c'è sempre stata una semplice amicizia ma, dopo la smentita della vincitrice, è arrivata anche la conferma da parte di Holden.

La dichiarazione

In un'intervista rilasciata a Webboh in occasione dell'uscita del suo primo album dal titolo "Joseph", Joseph Carta, questo il vero nome del cantante, ha messo in chiaro quello che c'è realmente tra lui e la vincitrice di Amici. «Sarah e io siamo soltanto amici - ha spiegato -. Tra noi c'è sempre stata una splendida amicizia e ci vogliamo molto bene. C'è del rispetto reciproco per la nostra arte, ma nulla di più. Non so realmente cosa dire sulle notizie che sono circolate su noi due, sono infondate. Tra di noi c'è sempre stata una grande amicizia, dico davvero».

