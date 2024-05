Paolo Masella contro Beatrice Luzzi: «Al Grande Fratello si è comportata in modo cattivo». Lei risponde così

di Redazione web

Paolo Masella e Beatrice Luzzi sono stati due grandi personaggi dell'ultima edizione del Grande Fratello che si è conclusa qualche mese fa. I due ormai ex gieffini non sono mai andati troppo d'accordo l'uno con l'altra perché avevano opinioni davvero contrastanti su diversi argomenti. I due, una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia non si sono più visti né sentiti e lui è felicissimo accanto a Letizia Petris mentre l'attrice sembra stia frequentando Giuseppe Garibaldi. Nelle scorse ore, Paolo è stato ospite a RDS Next dove ha parlato della sua esperienza al Gf e anche di Beatrice Luzzi.

L'intervista di Paolo Masella

Paolo Masella è stato intervistato a RDS e una delle domande che gli sono state fatte, riguardava proprio Beatrice Luzzi: «Che cosa penso di lei? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa. A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque». Infine, Paolo Masella ha concluso dicendo: «Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Un consiglio per lei? Essere più buona di cuore e anche più comprensiva».

La risposta di Beatrice

Poco fa sul proprio profilo Instagram, Beatrice Luzzi ha pubblicato un video in cui ringrazia i fan per il supporto e l'affetto che continuano a darle ogni giorno e, poi, dice: «Devo dire che questa esperienza mi ha lasciato tante emozioni ma anche tanto dolore... Vi devo confessare che questa notte ho anche un po' pianto perché hanno detto talmente tante cose su di me e tante ingiustizie che sto ancora elaborando». Il post è una risposta all'intervista di Paolo Masella?

