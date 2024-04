Fiordaliso: «Beatrice Luzzi avrebbe dovuto vincere il Gf. Perla Vatiero? Ha trionfato la sua storia con Mirko Brunetti»

di Redazione web

Fiordaliso e Beatrice Luzzi sono state grandi amiche all'interno della casa del Grande Fratello. La cantante e l'attrice si sono capite fin da subito e, più volte, hanno condiviso la stessa opinione e idea su varie vicende o dinamiche che si sono sviluppate nel gioco. Fiordaliso ha sempre detto che, secondo lei, Beatrice doveva essere la vincitrice di questa edizione del reality show che, invece, è stato vinto da Perla Vatiero. In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, la cantante ha espresso il proprio parere senza troppi giri di parole. Ecco che cos'ha detto.

L'intervista di Fiordaliso

Fiordaliso ha rilasciato un'intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e di come quest'ultimo si sia concluso: con la vittoria di Perla Vatiero. La cantante ha detto: «Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d'amore con Mirko, anche se, mi avevano stancato già dall'inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà ma, alla fine, ha prevalso Perla con la sua storia».

Effettivamente, l'attrice ha affrontato mille ostacoli all'interno della casa del Gf e, proprio per questo, i suoi fan l'hanno decretata vincitrice morale di questa edizione.

Fiordaliso su Perla e Mirko

Fiordaliso ha spesso detto che le storie d'amore che c'erano all'interno della casa del Grande Fratello l'hanno sempre un po' annoiata.

