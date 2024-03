Anita Olivieri gelosa di Fiordaliso: «La zia mi ruba Alessio Falsone». Cos'è successo al party del Gf (senza Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese)

di Redazione web

Anita Olivieri è stata una delle grandi (e più controverse) protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello. Quindi, come avrebbe potuto mancare alla festa di fine reality che si è tenuta nelle scorse ore in un locale a Roma? L'ormai ex gieffina ha documentato la serata nelle proprie storie Instagram dove ha mostrato una Fiordaliso scatenata sulla pista da ballo insieme al fidanzato Alessio Falsone ma anche a Rosy Chin, Perla Vatiero e Angelica Baraldi.

Insomma, Anita si è proprio divertita sulla pista da ballo e i più maliziosi pensano si sia divertita ancora di più perché al party di chiusura del Gf mancavano Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

La storia Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha pubblicato tantissime storie Instagram per immortalare momenti di festa e felicità insieme agli ex coinquilini del Grande Fratello. Uno dei video che ha attirato l'attenzione dei fan del reality show è sicuramente stato quello in cui Fiordaliso e Alessio Falsone ballano insieme. La cantante e l'imprenditore di Milano fingono di essere in atteggiamenti intimi: si guardano complici, si avvicinano in modo sensuale e, poi, sorridono. Anita, quindi, riprende tutto con una punta di finta gelosia (è molto amica di Fiordaliso) e scrive: «La zia mi ruba l'uomo».

Poi, la 26enne romana ha postato un'altra foto della serata: lei, Rosy Chin e Fiordaliso sono sedute su uno dei divanetti in sala e ridono divertite (forse anche un po' brille).

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese assenti

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese i grandi assenti della serata. I due attori non hanno partecipato alla festa di fine Grande Fratello e sul web circolano già varie ipotesi. Per quanto riguarda la gieffina, si pensa che abbia preferito trascorrere il suo tempo con la famiglia e i figli, mentre, in tanti credono che Varrese non si sia presentato al party per la discussione avuta con Josh Rossetti (fratello di Greta Rossetti) al termine della diretta della finale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 11:48

