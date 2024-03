Anita Olivieri contro l'ex Edoardo Sanson: «Dopo il Grande Fratello non riconosco più certe persone. Un circo»

di Redazione web

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più controverse dell'ultima edizione del Grande Fratello. La 26enne romana è stata criticata più e più volte per il suo modo di esprimersi o di comportarsi all'interno della casa più spiata d'Italia. Inoltre, l'ormai ex gieffina non sarebbe mai stata molto amata sui social e ciò che avrebbe scatenato l'indignazione dei fan del reality show sarebbe stato il modo in cui Anita ha lasciato l'ex fidanzato Edoardo Sanson.

Inizialmente, la concorrente diceva di essere molto innamorata del ragazzo (con cui faceva coppia fissa da 10 anni) e di vederlo, addirittura, come il padre dei suoi figli. Poi, con l'entrata in gioco di Alessio Falsone, la visione di Anita è cambiata: ha lasciato Edoardo e ha cominciato a flirtare con il coinquilino.

L'ex fidanzato, che ha sempre dichiarato di non essere interessato alla visibilità, si è espresso più e più volte su di lei in varie interviste e commenti social e, proprio per questo, gli utenti Instagram pensano che l'ultimo sfogo di Anita sia rivolto proprio a lui.

Lo sfogo di Anita Olivieri

Anita Olivieri, in una storia pubblicata su Instagram, ha scritto: «Alla fine nella vita contano i fatti, a fatti anche io non riconosco più certe persone, pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontante da "questi mondi e questi contesti".

La storia con Alessio Falsone

Subito dopo il lungo sfogo social, Anita Olivieri ha pubblicato una storia in compagnia di Alessio Falsone e ha aggiunto: «Tutto è bene, quel che finisce bene». I due ex gieffini saranno ospiti a Verissimo nella puntata di domani, domenica 24 marzo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA