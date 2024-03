Grande Fratello, Beatrice Luzzi dura su Greta Rossetti: «Mi ha stancato, non le credo più»

di Redazione web

Il Grande Fratello è giunto alle sue battute finali: giovedì 21 marzo va in onda la penultima puntata del reality show che la prossima settimana decreterà il vincitore o la vincitrice di questa lunghissima edizione. Intanto, le dinamiche del programma non si arrestano. E il gioco diventa sempre più avvincente. Beatrice Luzzi e Rosy Chin stavano parlando proprio di questo mentre pulivano la cucina: entrambe pensano che la finale di lunedì se la meritino coloro che hanno varcato la porta rossa sei mesi fa e non chi è arrivato dopo. Poi, l'attrice romana si è espressa anche su Greta Rossetti che con i suoi comportamenti l'ha un po' stancata. I social, però, non hanno apprezzato.

Cosa hanno detto Beatrice Luzzi e Rosy Chin

Luzzi e Chin sono due delle concorrenti che hanno già strappato il pass per la finale: entrambe sono state votate dal pubblico che ha deciso di farle concorrere per la vittoria. Mentre le due lavavano i piatti, la cuoca di Milano ha detto: «Io, in finale con me, vorrei Giuseppe (Garibaldi, ndr) e Letizia (Petris, ndr) perché sono due veterani e penso sia giusto così». L'attrice ha concordato con la sua opinione e, poi, ha espresso il proprio parere su Rossetti che è in gioco "solo" dal 2 dicembre scorso e non fa, quindi, parte della cerchia dei veterani come del resto Sergio D'Ottavi, Alessio Falsone, Simona Tagli e Federico Massaro. Beatrice ha detto: «Sono stufa di tutti questi simposi per aiutare Greta, che sa benissimo quello che fa e dove va.

Bea: “Sono stufa di tutti questi simposi per aiutare Greta, che sa benissimo quello che fa e dove va.

Io non le credo più.. vede molto più lungo di quello che fa vedere, ha tirato fuori un terzo di quello che è.”



ROSSA IO TI AMO 👑#GrandeFratello

pic.twitter.com/X14mgpxTOP — @PastoriArianna🇮🇹🧸 (@PastoriAri) March 21, 2024

I commenti social

Nonostante Beatrice Luzzi sia sempre stata molto simpatica agli utenti che si esprimono su Twitter, questa volta, non tutti sono d'accordo con il suo punto di vista e con quello di Rosy Chin. In tanti, infatti, pensano che quello dei veterani non sia un giusto ragionamento da fare perché magari un concorrente arrivato dopo ha dato molto di più di qualcuno in casa da quasi sette mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA