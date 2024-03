Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone discutono: «Hai dei modi del ca***». E lui se ne va

di Redazione web

Anita Olivieri e Alessio Falsone formano una delle ultime "coppie" che si sono unite all'interno della casa del Grande Fratello. Tra i due c'è sempre stato una sorta di feeling e quando l'imprenditore milanese entrò in gioco a febbraio disse subito che la ragazza che aveva attirato la sua attenzione più di tutte era Anita. Tuttavia, lei era impegnata e convinta del suo amore per il fidanzato Edoardo, per cui all'inizio del Gf aveva anche allontanato Vittorio Menozzi. Poi, nelle ultime settimane, la gieffina ha cambiato idea: si è lanciata tra le braccia di Alessio che, però, dopo il bacio in suite, non sembrerebbe troppo convinto della storia. Nelle scorse ore, i due hanno discusso per i modi di lui.

La discussione tra Anita e Alessio

Anita Olivieri e Alessio Falsone erano in giardino a godersi il sole del pomeriggio e stavano parlando della loro situazione. A un certo punto, la gieffina gli ha detto: «Puntualmente, tu hai dei modi veramente bruschi. Tu non ti rendi conto ma anche a letto ci sono delle volte in cui uno parla e tu dici "Sì, sì va bene dai" e te ne vai. Ma nessuno ti hai mai detto che rispondi male? Tu hai dei modi del ca***». Quindi, Alessio in sua difesa ha detto: «Ma puntualmente quando? Io non ho proprio voglia di discutere per questo me ne vado». Anita, poi, ha aggiunto: «Guarda, se fai così fuori, ti lascio dopo due settimane».

I commenti dei fan

Nonostante le buone speranze di Anita Olivieri, i fan del Grande Fratello che commentano sui social, non sono proprio sicuri che la sua storia con Alessio Falsone possa proseguire una volta terminato il reality.

