Alessio Falsone si definisce "un bravo ragazzo". Beatrice Luzzi lo corregge: «No, sei un parac***»

di Redazione web

Alessio Falsone ha fatto il suo ingresso in casa solamente a febbraio ma, nonostante il poco tempo vissuto insieme agli altri gieffini, è riuscito a sconvolgere diversi equilibri. Inoltre, il concorrente ha attirato l'attenzione dei fan del programma che, spesso, commentano sui social i suoi comportamenti. Non solo i telespettatori, però, lo hanno notato. Così, ha fatto anche Anita Olivieri che a causa della cotta che si è presa per lui ha lasciato il fidanzato con cui stava da 10 anni. Insomma, l'imprenditore di Milano, nel bene e nel male, ha fatto girare la testa a tutti, compresa Perla Vatiero che sembrava essersi invaghita di lui, nonostante il rapporto recuperato con Mirko Brunetti. Una delle poche che sembra non avere subito il fascino un po' adolescenziale del gieffino, è Beatrice Luzzi e glielo ha fatto notare anche oggi a pranzo.

La battuta di Beatrice Luzzi

Oggi, sabato 16 marzo, i gieffini erano tutti seduti al tavolo della sala da pranzo e uno scambio di battute tra Beatrice Luzzi e Alessio Falsone ha fatto molto divertire gli utenti su Twitter ma anche Greta Rossetti, Perla Vatiero e Sergio D'Ottavi che erano presenti.

Al: "ho la faccia da bravo ragazzo"



Bea: "no! da paraculo.." ⚰️



Amandola sempre più #GrandeFratello pic.twitter.com/NRMiCDt3oP — Iaia Trilli ✨ (@IaiaTrilli) March 16, 2024

Il collo di Alessio Falsone

Quando Alessio Falsone si è allontanato dal tavolo ed è andato in veranda, Beatrice Luzzi lo ha osservato mentre era di spalle e ha detto: «Be, diciamo che gli manca il collo... Non ha un collo particolarmente lungo». Quindi, Perla Vatiero, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono scoppiati a ridere e hanno chiamato Alessio ignaro di tutto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 19:36

