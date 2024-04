Eurovision 2024, il figlio di Amadeus a Malmo per la Rai ma "senza pass": con lui altri 40 adolescenti

di Redazione web

Ci sarà anche il figlio di Amadeus all'Eurovision di Malmo. José Sebastiani sarà infatti tra i "quaranta adolescenti ancora senza pass" in partenza per la Svezia, pronto a raccontare in un podcast il lato top secret dell'evento musicale più seguito d'Europa.

Il podcast

Dopo il grande successo del Festival di Sanremo, i giovanissimi speaker tornano nel ruolo di "infiltrati speciali" per raccontare dalla Svezia il lato top secret dell'Eurovision. Dal 7 maggio sarà infatti disponibile online il nuovo podcast "Stonati a Eurovision - 40 adolescenti ancora senza pass" realizzato per la piattaforma di RaiPlay Sound da Radioimmaginaria. Radioimmaginaria dal 2012 è in prima linea pronta a trasmettere e a ricevere i segnali del mondo che verrà, essendo un network realizzato, diretto e condotto da ragazzi che hanno dagli 11 ai 17 anni.

Anche il figlio di Amadeus tra i conduttori

Insieme alla squadra di Radioimmaginaria ci sarà anche il figlio di Amadeus, Jose Sebastiani, l’unico adolescente del Festival di Sanremo 2024 dotato di pass, che ha aiutato i suoi amici speaker a scoprire tutti i segreti dell’Ariston. Questa volta il ragazzo ha accettato una nuova sfida: unirsi alla squadra in partenza per Eurovision. Per la prima volta nella sua vita, però, anche lui sarà senza pass. Dormirà con gli "stonati', mangerà con loro e vivrà Eurovision come un vero "Stonato immaginario". Anche stavolta i ragazzi di Radioimmaginaria non intervisteranno cantanti ma musicisti, direttori d’orchestra e soprattutto adolescenti da tutto il mondo, che per una settimana intera si ritroveranno nella stessa città per partecipare ad uno degli eventi più incredibili e attesi d’Europa. Cosa accade nella Malmo Arena quando le telecamere sono spente? Quanti nuovi amori nascono sui prati di Eurovision? Riusciranno a raccontare almeno un segreto di ogni Paese in gara?

