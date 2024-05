Video choc del benzinaio diventa virale: perché non dovresti inoltrarlo a nessuno

È diventato virale un video, comparso sui social network, di un benzinaio indicato come "di Brescia" che, ad un distributore di carburante, compie dei gesti choc in pieno giorno e in pubblico, sia con la pompa della benzina che calandosi i pantaloni. Inutile dire che il filmato ha in breve fatto il giro del web e sta circolando tantissimo su tutti i social.





Cosa è successo alla pompa di benzina dopo il video virale del benzinaio: il video di chi è andato all'IP incriminata

Il video da non condividere

Ad ogni modo, nonostante le immagini terribili mostrate in quei pochi secondi, arriva un appello da parte del web: evitate di far circolare quel video perché il rischio è veramente altissimo. Ma qual è la verità dietro quel filmato? Si tratta veramente di un momento registrato nella realtà? Oppure si tratterà forse di un video dall'intento comico di dubbio gusto registrato ad hoc? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA