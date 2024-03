Grande Fratello, Alessio Falsone vuole lasciare la casa: «Pago la penale e mi levo dal ca***». Cos'è successo

Alessio Falsone è entrato nella casa del Grande Fratello all'inizio del mese di febbraio e, nonostante sia arrivato molto dopo rispetto a tanti altri coinquilini, ha scombussolato per bene gli equilibri all'interno del gioco. In primis, ha affascinato così tanto Anita Olivieri che quest'ultima ha deciso di lasciare il fidanzato di lunga data (facevano coppia fissa da 10 anni) per buttarsi tra le braccia del gieffino che non sembra nemmeno tanto sicuro di ciò che prova.

Alessio, poi, ha attirato l'attenzione dei fan del programma perché è spesso nervoso e, proprio a causa di questo suo lato caratteriale, a volte, non controlla le parole e i suoi modi. Il suo ultimo sfogo, avvenuto nelle scorse ore, è relativo al fatto che i fan di Perla Vatiero le abbiano inviato un aereo con la scritta: "Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi" facendo riferimento ad Alessio, appunto. Il concorrente ha trovato il messaggio di pessimo gusto, dato che, secondo lui è denigratorio e, quindi, si è lasciato andare a un lungo sfogo minacciando anche di ritirarsi.