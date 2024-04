Grande Fratello, Federico Massaro furioso contro gli ex inquilini: «Falsi e doppiogiochisti»

di Dajana Mrruku

L'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello è stata molto importante per Federico Massaro che ha conosciuto persone molto importanti e ha coltivato grandi amicizie come quella con Vittorio e Beatrice. Eppure ci sono alcuni ex coinquilini con cui non si è proprio trovato a suo agio e che, dopo il reality show, non ha più sentito.

Dopo numerose domande da parte dei suoi follower, Federico ha risposto chiaramente.

Le parole di Federico

Federico Massaro ha rivelato sul suo profilo Instagram: «Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal Grande Fratello questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così».

Ma a chi sta facendo riferimento? Sicuramente non a Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi e Rosy Chin, di cui parla sempre molto bene.

Le parole sugli ex coinquilini

«Se vedessi Bea adesso? L’abbraccerei fortissimo, le direi che mi è mancata, semplicemente. Si tratta di una grande donna che un’enorme esperienza, che ha affrontato tante cosse nella vita e l’ha fatto benissimo. Alcune delle quali le avete viste anche al Grande Fratello. Giuseppe? Lo sento, gli ho detto che quando torna a Milano ci dobbiamo assolutamente vedere», ha detto Federico, continuando poi con altri retroscena, «Con Vitto va tutto benissimo, lui è il mio fratellino. Il ristorante di Rosy? premetto che non è una pubblicità.

