«Ho scattato una foto in bikini in spiaggia, è diventata virale per un motivo che non mi aspettavo»

Carly Weinstein si è scattata alcune foto in vacanza, sulle coste della Spagna. Inaspettatamente, grazie al suo aspetto fisico, il post è diventato virale: ecco cosa ha di tanto speciale il corpo di questa ragazza statunitense.

Cosa è successo

Carly Weinstein è una conduttrice di podcast americana che ha visto crescere i suoi follower dopo aver pubblicato le foto di un viaggio in Spagna. I post che ha condiviso su Instagram la ritraggono in un bikini dorato mentre si gode il mare di Maiorca e prende il sole. Inaspettatamente, sotto le immagini si sono susseguiti più like e commenti del previsto. Carly ha spiegato: «Ho postato una foto in costume da bagno circa una settimana fa ed è diventata virale per via dell'aspetto del mio corpo». Sono state soprattutto le ragazze a farsi avanti e scrivere che finalmente, grazie al suo post, si poteva vedere su Instagram com'è il fisico di una donna senza chirurgia plastica e senza ritocchi aggiunti al computer. «Così tante persone hanno commentato cose come "Questo è come appare un vero corpo" o "Finalmente vedo un corpo che somiglia al mio!"», ha detto Carly. Ma la verità è che la conduttrice non ci aveva nemmeno pensato quando aveva pubblicato le immagini: «Stavo semplicemente mostrando la fantastica vista sul mare», ha riferito. Ed invece, mostrarsi per come si è davvero, le ha permesso di arrivare a molti altri utenti e aprire un dibattito sull'immagine femminile.

Stanche dei canoni di bellezza

Nei suoi podcast, la Weinstein aveva già parlato di body positivity, ma la faccenda avvenuta mentre si trovava in vacanza in Spagna le ha ricordato che esiste «ancora un'enorme mancanza di diversità sui social media» poichè tendiamo a «non mostrarci con lividi, cellulite, peluria e altre caratteristiche che, in realtà, è del tutto normale avere», spiega Carly. Grazie ai commenti sotto al suo post, si è accorta che le donne si stanno stancando degli standard di bellezza. Un utente, infatti, ha scritto: «Siamo così STANCHI di filtri e immagini uniformi e vedere le tue ci è sembrato così rinfrescante e reale» e, in generale, i fan la hanno incoraggiata a scattarsi più fotografie in bikini. «Voglio ricordare a tutti che, qualunque cosa accada, l'aspetto esteriore non determinerà mai gli esseri umani che siamo.

