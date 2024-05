Il capo di LinkedIn Italia: «Ecco i 10 lavori più ricercati dalle aziende». Oltre 6 su 10 cercano un nuovo impiego

Chiunque abbia a che fare con il mondo del lavoro non può non conoscere LinkedIn, probabilmente il più famoso social network dedicato al business al mondo. E in un giorno come questo, il 1 maggio, la festa dei lavoratori, parlare di lavoro è praticamente un dovere, specialmente guardando al futuro, a quali saranno le professioni più diffuse e ricercate nei prossimi mesi o anni.