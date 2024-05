Famiglia trova la propria casa occupata da estranei, si erano allontanati per curare la mamma: ora dormono per strada

di Redazione web

Immaginatevi di stare via qualche giorno e di ritrovare al vostro ritorno la dimora in cui vivete occupata da estranei. Non si tratta delle trama di un film Netflix, ma è pura realtà quello che è successo a Monterusciello, una frazione del comune di Pozzuoli (Napoli). Al momento la famiglia è costretta a vivere in strada, appoggiandosi da parenti ogni tanto.

Una spiacevole sorpresa

La famiglia si era allontanata temporaneamente fuori regione per permettere ad uno dei componenti di sottoporsi a delle cure. I tre, padre, madre e figlia, sono legittimi assegnatari di un alloggio popolare, ma al loro ritorno dalla Lombardia, dove la madre ha ricevuto le cure, lo hanno trovato occupato abusivamente da due donne ed una ragazzina che, dopo aver forzato la serratura, si sono introdotte nell'appartamento.



​«Viviamo qui in pratica da sempre - hanno raccontato le vittime -, eravamo fuori per questioni di salute e poi vivevamo un momento di debolezze a causa di due lutti consecutivi. Loro ne hanno approfittato.

Le parole di Borrelli

Il deputato di Avs Francesco Emilio Borrello avvisa: «Non la passeranno liscia, ho chiesto lo sgombero».

Borrelli oggi si è recato sul luogo con i consiglieri comunali di Europa Verde Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi e con l'assessore Titti Zazzaro. «Ovviamente - spiega il parlamentare - abbiamo già richiesto l'intervento per lo sgombero sia al comune che alla procura visto che è stata sporta regolare denuncia. Come può certa gente permettersi di occupare le case altrui lasciando i legittimi assegnatari a dormire per strada? Chi necessita di un posto dove vivere deve rivolgersi alle Istituzioni, ai Servizi Sociali, e chiedere che gli venga assegnata una casa e non commettere un illecito, un sopruso. Non ci fermeremo, continueremo a scontrarci duramente contro chi toglie la casa alle persone e non permetteremo che la passino liscia».











Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA