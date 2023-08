Roma, esce di casa per andare a lavoro e la trova occupata da una donna con quattro bambini

di Redazione web

Era uscito per andare a lavoro ma non ha fatto in tempo ad arrivarci che una telefonata dei vicini lo ha riportato immediatamente sulla strada di casa: una donna con quattro bambini stava entrando nel suo appartamento di Villa Gordiani per occuparlo. L'uomo, un 54enne regolarmente assegnatario dell'alloggio, ha chiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

La casa occupata

Una pattuglia della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino ha reso possibile, dopo diverse ore, di riacquisire l'immobile convincendo l'occupante, una cittadina rumena di 43 anni, ad uscire spontaneamente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 10:55

