Malattia X, Ilaria Capua: «Ci sarà un'altra pandemia, qualcosa di molto più aggressivo del Covid»

Nel cuore di una delle sfide più grandi che l'umanità abbia mai affrontato, l'OMS lancia un allarme sul rischio di una nuova pandemia, denominata "Malattia X". In un'intervista esclusiva con Il Resto del Carlino, la rinomata virologa Ilaria Capua, con un'esperienza di sette anni alla guida del One Health Center in Florida e attualmente docente presso la John Hopkins University di Bologna, condivide la sua visione sulla inevitabile ciclicità delle pandemie.

Le parole di Ilaria Capua

La virologa spiega che le pandemie sono un fenomeno ciclico e che la malattia X è una denominazione che rappresenta il rischio imminente di un'altra epidemia e non una sintomatologia specifica. «Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così - afferma Capua - la malattia X di cui parla l'OMS è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 09:08

