Carlo, un anno di regno: «Il sovrano ha "usato" il tumore per avvicinare le persone alla monarchia»

Il momento estremamente delicato della famiglia reale ha messo in subbuglio la monarchia britannica. Gli interventi chirurgici, in apparenza semplici, hanno rivelato i tumori di Re Carlo e della principessa Kate Middleton. Prima ancora i complotti sulla salute della futura regina, il fotogate e sullo sfondo il sempreverde litigio tra il primo e il secondogenito di Lady Diana.

La strategia

«La decisione di Re Carlo III di parlare apertamente della sua diagnosi di cancro ha aiutato il nuovo re a entrare in contatto con il popolo britannico rafforzando la monarchia». Così il Washington Post in un lungo articolo che analizza le scelte del sovrano. Carlo III, si legge, ha «usato» la sua malattia dando prova di leadership in un momento di difficoltà personale. In questo modo le persone hanno iniziato a vederlo come una persona in carne e ossa che affronta le loro stesse sfide, e non solo come un «archetipo di ricchezza e privilegio». «In definitiva, il grande livellatore è la salute», ha spiegato Anna Whitelock, docente di storia della monarchia alla City University di Londra. «E il fatto è che la famiglia reale, come tante altre famiglie, sta affrontando una diagnosi di cancro. Credo che ciò abbia tolto molta energia al re».