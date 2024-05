Franco Di Mare, il fratello: «La Rai gli ha voltato le spalle». Poi svela l'assurda coincidenza sulla morte: non me la tolgo dalla testa

di Redazione Web

«Ciao Frà, con te va via un pezzo di me». Gino Di Mare ha salutato così sui social suo fratello Franco Di Mare, morto per un mesotelioma di cui aveva parlato recentemente in tv nell'ultima intervista concessa a Fabio Fazio su "Che tempo che fa". Apparso già molto affaticato, le sue condizioni sono peggiorate in fretta. «Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al mare?” . ha raccontato il fratello - Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia», dice oggi in un’intervista a Repubblica. Proverà a esaudire il suo desiderio nei prossimi giorni: «Ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremo alle prescrizioni di legge», dice.

Franco Di Mare, la denuncia del fratello

Franco Di Mare aveva parlato della Rai, azienda per la quale ha lavorato per gran parte della carriera, e che negli ultimi anni gli aveva «voltato le spalle».

Il particolare sulla morte

Gino Di Mare ha raccontato un dettaglio decisamente curioso sulla morte del fratello: «C'è una cosa che non mi tolgo dalla testa. Franco è morto alle 17,17 di venerdì 17. Uno potrebbe dirmi “Sei napoletano, sei scaramantico”. Mi chiedo invece come sia possibile che mio fratello se ne sia andato in questa data e ora così particolari».

