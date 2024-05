Re Carlo, lo schiaffo a Harry sempre più lontano dalla famiglia reale e la nomina al principe William

di Cecilia Legardi

Re Carlo è apparso in un altro grande evento per nominare William come colonnello capo dell'areonautica militare, togliendo così il titolo a Harry. Come sta il Re? E come la avrà presa Harry?

Come sta Re Carlo oggi

Re Carlo III ha incontrato il principe William accanto a un elicottero Apache in occasione del conferimento ufficiale della nomina di colonnello al figlio. Il monarca, che all'inizio del 2024 ha ricevuto la diagnosi di cancro - ma Buckingham Palace ancora non ha detto dove sia localizzata la massa tumorale - sembra stare bene. Re Carlo è stato visto arrivare all'Army Aviation Center di Middle Wallop (Hampshire) e salutare i veterani e le loro famiglie. Sta gradualmente tornando a partecipare agli impegni reali mentre affronta le cure. «Re Carlo era in buona forma mentre salutava la grande folla che si era radunata per accoglierlo. Sua Maestà e William sono stati poi visti raggianti mentre condividevano un toccante abbraccio in quello che è stato un simbolico passaggio di testimone», ha riportato il giornale britannico The Sun. L'unità di elicotteri era stata affidata a Harry, che si era qualificato come comandante Apache nel 2012, mentre ora il padre ha deciso di lasciarla a William. L'elicottero accanto a cui si è tenuta la cerimonia è dello stesso tipo con cui Harry volò in servizio per il suo secondo tour in Afghanistan fino al 2014. Il tenente colonnello che affiancava Harry nel volo, ha detto che il ragazzo era «una vera ispirazione per molti ufficiali e soldati dell'areonautica militare».

I rapporti tra Re Carlo e Harry

Harry, che vive con Meghan e loro due figli in California da quasi un anno, non ha incontrato suo padre mentre si trovava nel Regno Unito la scorsa settimana: secondo un portavoce, Re Carlo era troppo occupato per vederlo. I rapporti col fratello William e il monrca son sempre più aspri. Arrivato in Inghilterra, quindi, Harry ha partecipato alla celebrazione dei dieci anni degli Invictus Games e ha soggiornato in un hotel, mentre Re Carlo incontrava il Primo Ministro delle Fiji e ospitava il Buckingham Palace Garden Party nella dimora reale. Malgrado i drammi famigliari, Harry e Meghan hanno affrontato, negli ultimi giorni, un viaggio per la Nigeria con il sorriso.

