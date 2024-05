Mesotelioma, cos'è il tumore raro (legato all'amianto) di cui soffriva Franco Di Mare: i sintomi e le cure

Franco Di Mare è morto. Come riporta il sito dell'Airc, Fondazione per la Ricerca sul Cancro, il mesotelioma di cui soffriva l'ex giornalista Rai Franco Di Mare è un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio. Così si chiamano le membrane che rivestono, come una sottile pellicola, gli organi interni. A seconda dell'area che ricopre, il mesotelio assume nomi diversi: si chiama pleura nel torace, peritoneo nell'addome, pericardio nello spazio attorno al cuore e tunica vaginale nella zona attorno ai testicoli. Oltre al mesotelioma maligno, dal mesotelio possono svilupparsi anche tumori benigni (tumori adenomatoidi, mesotelioma cistico benigno ecc.) che in genere vengono rimossi chirurgicamente e non richiedono ulteriori trattamenti.

Franco Di Mare è morto a 68 anni: il giornalista Rai veva un tumore raro ai polmoni causato dall'amianto