William «furioso» con Harry e Meghan, l'esperto: «Il viaggio in Nigeria un affronto alla famiglia in un momento delicato»

di Redazione web

Harry e Meghan sono appena tornati a Los Angeles dopo un breve viaggio in Nigeria. I duchi di Sussex hanno intrapreso il loro primo tour non ufficiale per una raccolta fondi organizzata dalla loro associazione Archewell. Ma la Royal Family come ha preso questa specie di viaggio istituzionale? Secondo l'esperto reale Tom Quinn, non molto bene. Il principe William sarebbe, infatti, «furioso» e avrebbe interpretato questo viaggio come un «affronto vero e proprio da parte di Harry e Meghan» che, invece, avrebbero dovuto rispettare il momento delicato che sta vivendo la Famiglia Reale.

Le dichiarazioni di Tom Quinn

Tom Quinn ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mirror. L'esperto reale ha spiegato quali sono le sensazioni della Royal Family dopo il viaggio in Nigeria di Harry e Meghan: «William è assolutamente furioso e determinato a trovare un modo per impedire che ciò accada in futuro. Si dice che Carlo sia più arrabbiato di quanto non lo sia mai stato.

Le dichiarazioni dell'esperto reale

Tom Quinn ha continuato dicendo al Mirror: «Il viaggio di Harry e Meghan sembrava una visita ufficiale: i ricevimenti, le visite alle scuole e agli enti di beneficenza, ai soldati feriti e ai disabili. I loro discorsi e il loro atteggiamento sembravano quelli dei principi in visita nei Paesi stranieri. Tutto questo non piace per niente a William e a Carlo che pensano sia un vero e proprio affronto, come se Harry e Meghan dicessero: "Non abbiamo bisogno del vostro permesso per lavorare come reali, lo faremo alle nostre condizioni quando e dove vogliamo"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA