Elettra Lamborghini realizza il suo sogno, l'annuncio: «Finalmente è diventato realtà»

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto la sua grande passione per tutto ciò che riguarda i bambini e, infatti, nei suoi canali social spesso parla anche di temi che riguardano l'adozione e la maternità. La cantante, proprio oggi pomeriggio, ha inaugurato la sua linea di abbigliamento per i più piccoli che si chiama "MaMatchy". Elettra, che sembrava davvero felice, ha organizzato un evento coloratissimo in una terrazza davanti al Duomo di Milano.

L'evento di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha pubblicato diverse nuove foto sul proprio profilo social ed in compagnia di alcuni bambini che indossano i capi della sua linea di abbigliamento "MaMatchy". La didascalia che accompagna le immagini recita così: «A dream come true! Dalla mia passione ed ammirazione per i bambini nasce il mio nuovo brand "MaMatchy" un progetto di “condivisione” pensato per vestire l'intera famiglia, dai più grandi ai più piccini. Tremendamente orgogliosa di tutto il team, non vedo l'ora di mostrarvi tutta la collezione».

Già qualche mese, Elettra aveva annunciato ai suoi fan di essere molto impegnata con nuovi progetti che avrebbe svelato a breve.

Elettra e i bambini

Elettra Lamborghini ha parlato del suo amore per i bambini anche durante la sua ultima intervista a Verissimo dove ha affrontato il tema dell'adozione: «Io mi batto molto per l'adozione.

