Giornata mondiale «No tabacco»: boom di fumatori giovani in Italia, al Nord si consumano più sigarette elettroniche. La classifica dei Paesi

Giornata mondiale senza tabacco, a che punto siamo con la lotta contro la nicotina? I risultati raggiunti negli ultimi anni sono notevoli, ma non è ancora abbastanza. Lo scenario in Italia desta molta preoccupazione. Due diverse indagini dell'Istituto superiore di sanità (Iss) rese note in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. Le ricerche registrano anche un calo netto del numero dei centri antifumo. «Negli ultimi 15 anni la percentuale di fumatori si è ridotta, ma troppo lentamente. Erano il 30% nel 2008, adesso si attestano al 24% - evidenzia il presidente dell'Iss Rocco Bellantone -. Questo processo va accelerato puntando sulla prevenzione, che deve partire dalle scuole. Sono infatti proprio le scuole uno dei luoghi principali in cui costruire una socialità tra i bambini e ragazzi che punti a promuovere stili di vita sani, come l'abitudine a non fumare»



La maggioranza degli adulti tra i 18 e i 69 anni non fuma (59%) o ha smesso di fumare (17%), ma un italiano su quattro è ancora un fumatore (24%). E questa percentuale cresce tra i giovani: il 30,2% usa almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato o sigaretta elettronica, e sempre in questa fascia di età raddoppia il policonsumo, ovvero l'utilizzo contemporaneo di diversi prodotti, che si attesta al 62,4%, rispetto a un precedente 38,7%.



Consumo più alto tra i giovani

A preoccupare è, dunque, soprattutto il consumo tra i giovani, come emerge da un'indagine Iss tra gli studenti nell'anno 2023-2024 su un campione di 6012 ragazzi. Circa uno studente sottolinea l'Ansa - su tre tra i 14 e i 17 anni (30,2%) ha fatto uso di un prodotto a base di tabacco o nicotina negli ultimi 30 giorni, tra sigarette tradizionali, elettroniche e tabacco riscaldato. Tra le ragazze il consumo è leggermente maggiore. Quasi raddoppia rispetto al 2022 in questa fascia d'età il policonsumo, cioè l'utilizzo contemporaneo di questi prodotti, che si attesta al 62,4%, rispetto a un precedente 38,7%. L'età del primo contatto con la nicotina si attesta tra i 13 e i 14 anni.



Giornata mondiale senza tabacco

La Giornata Mondiale Senza Tabacco, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e sostenuta dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno il 31 maggio. Questa ricorrenza ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al consumo di tabacco e promuovere politiche efficaci per ridurre il consumo di tabacco a livello globale. Lo scopo è anche quello di promuovere politiche di controllo del tabacco e sostenere l'implementazione di misure efficaci per il controllo del tabacco, come divieti di pubblicità, aumento delle tasse sui prodotti del tabacco, creazione di spazi pubblici senza fumo e regolamentazione del packaging.



I Brics producono ma i Paesi che fumano sono altri

Si stima che circa 1,3 miliardi di persone nel mondo utilizzino prodotti derivanti dal tabacco, l’80% dei quali vive in paesi a basso e medio reddito. Tra i paesi produttori di tabacco spiccano tre delle economie che fanno parte dei Brics: Cina, India e Brasile - escluse Russia, Sudrafica e l'emergente Egitto.



Per quanto riguarda il consumo, se in termini assoluti i paesi con più fumatori sono i più popolosi (la stessa Cina domina la classifica), gli stati con il più alto tasso di fumatori sul totale della popolazione riguardano casi più piccoli. Come riporta Ispi, ad esempio in Birmania, dove però c’è una importante differenza di genere: quasi il 70% degli uomini è un consumatore abituale di tabacco, mentre tra le donne la percentuale scende al 20% circa. Diverso ad esempio il discorso per la Serbia, dove la percentuale si aggira intorno al 40% per entrambi i sessi. In Italia la media è del 22,5%. Nella top 5 troviamo: Birmania (46%), Cile (45%), Libano (43%), Serbia (41%) e Bangladesh (40%).



Sale il consumo di sigarette elettroniche

L'indagine Espad ha sottolineato che mentre il consumo delle sigarette tradizionali cala, quello delle sigarette elettroniche sale sempre di più. Si è passati dal passati dal 21,8% di consumatori del 2018 al 37% del 2023 - dati relativi agli ultimi 12 mesi. (si parla sempre degli ultimi 12 mesi). L'impennata riguarda soprattutto il nord Italia. Il consumo di sigarette elettroniche, infatti, è decisamente più alto dall’Umbria in su come mostra il secondo grafico. Il picco lo fa registrare la Valle d’Aosta (41,6%). Il dato più basso lo troviamo in Calabria (30,1%).





