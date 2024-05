«Harry Meghan, tra loro nessuna crisì. Lui vuole fare pace con la famiglia ma non vuole turbare la moglie»

di Sara Orlandini

Il grande giorno è arrivato: il principe Harry, 39 anni, è tornato in Inghilterra. L'occasione è il decimo anniversario degli Invictus Games, progetto benefico da lui creato nel 2014 e del quale parla ampiamente nella sua autobiografia "Spare". Assente la moglie Meghan Markle, 42 anni. Fonti vicine alla coppia smentiscono le voci di crisi o rottura: lei ha preferito rimanere in California in questo momento così delicato per la Royal Family. Dopo l'annuncio dei tumori di Carlo e Kate, infatti, i reali non hanno bisogno di altri scandali. Harry, quindi, sarà da solo e una fonte ha spiegato a OK! qual è il suo stato d'animo.

Le dichiarazioni della fonte

«Harry è estremamente fedele a Meghan –​ ha affermato una fonte a Ok! – e non vorrebbe mai metterla in una posizione imbarazzante.

