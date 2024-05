«Kate avvistata fuori da Buckingham Palace con il marito William e i figli»: la prima buona notizia dalla diagnosi del tumore

di Dajana Mrruku

La principessa si sta rimettendo, piano piano. Kate, dopo aver annunciato il tumore scoperto dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta a gennaio, non sarà presente durante il Trooping The Colour, celebre evento ufficiale in cui si festeggia il compleanno del re sovrano, re Carlo, con una grande parata militare. Questa notizia aveva fatto preoccupare i sudditi che hanno iniziato a mandare lettere e messaggi di supporto alla principessa ogni settimana, «sommergendo» l'ufficio postale reale che non riesce più a gestire la corrispondenza.

L'affetto dei sudditi per la loro principessa ricorda motlo il legame con Lady Diana.

La buona notizia

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la principessa Kate sarebbe abbastanza in forze da poter uscire fuori da Kengsinton Palace insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis per fare una passeggiata e non solo. Kate, infatti, sarebbe stata vista in giro, non lontano da Windsor, mentre passeggia con la sua famiglia.

L'affetto per la principessa

«Riceviamo decine di migliaia di messaggi ogni giorno», ha fatto sapere un funzionario della Court Post Office che si occupa di smistare tutta la posta indirizzata ai membri della famiglia reale, «Siamo rimasti davvero toccati dall’affetto della gente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 14:27

