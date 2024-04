«Harry ha nostalgia di casa ma non tornerà sui suoi passi. Ecco perché». Le parole dell'esperto reale

di Redazione web

Maggio è alle porte e il principe Harry si sta preparando per tornare a Londra per festeggiare i dieci anni dalla fondazione degli Invictus Games, progetto da lui ideato nel 2014 e del quale parla ampiamente nella sua autobiografia "Spare". In queste ultime settimane si è molto discusso del fatto che il Duca di Sussex torni in Inghilterra in un momento così delicato per la Royal Family in cui Re Carlo e Kate Middleton stanno conducendo la loro personalissima battaglia contro il tumore. Dopo la quasi certa assenza di Meghan Markle, i sudditi inglesi continuano a chiedersi se Harry e William si incontreranno o meno. Una cosa è sicura secondo l'esperto reale Russell Myers: «Harry ha nostalgia di casa, Londra rimarrà per sempre nel suo cuore, ma non tornerà sui suoi passi, è deciso a rimanere negli Stati Uniti».

Il principe Harry a Londra

Stando a quanto rivelato dall'esperto reale Russell Myers, il principe Harry sarebbe davvero molto contento di rivedere il padre, ovvero Re Carlo, i due si incontreranno tra pochi giorni. In una recente intervista a Sky News Australia, Myers ha spiegato: «Il Duca ha nostalgia di Londra ma quando si parla di lui il clima è sempre molto teso.

Le parole dell'autore reale

Il principe Harry, nonostante soffra la mancanza dell'Inghilterra, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a Londra in modo stabile, anzi, in California si è construito la sua vita insieme a Meghan e ai loro bambini e spererebbe di ottenere il visto il prima possibile. L'autore reale Sean O'Grady, in un articolo pubblicato sul The Indipendent ha scritto: «Harry e Meghan sono in California ormai da quattro anni e sono sposati da sei. Il tempo passa e alcune marette non sono ancora state risolte. Tuttavia, credo che il fatto che il Duca desideri così ardentemente la cittadinanza americana, sia un'ulteriore prova che è assolutamente deciso a rimanere negli Stati Uniti».

