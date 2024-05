«Il mio cane non mangia finché non dico una preghiera per lui. Se non sente "Amen" non si avvicina alla ciotola»

di Redazione web

Haley Buckland è una tiktoker della Georgia seguita da quasi 17 mila follower. La ragazza, sul proprio profilo TikTok, pubblica molti video e, spesso, la protagonista indiscussa è la sua cagnolona nera di nome Grace. Uno dei video virali condivisi da Haley (il post ha totalizzato 12 milioni di visualizzazioni) è piaciuto ai suoi follower perché è esilarante.

La 25enne, infatti, ha spiegato il motivo per cui il suo cane aspetta un comando ben preciso prima di cominciare a mangiare il cibo nella sua ciotola.

Il video virale di Haley Buckland

Haley Buckland ha pubblicato un video in cui spiega: «Grace non intende mangiare se prima non dico una preghiera. Lei non toccherà cibo finché io non le darò la mia benedizione». Quindi, nel filmato si vede la cagnolona nera che si avvia tutta felice verso la sua ciotola, anche se controlla che alle sue spalle ci sia la padrona. Arrivata davanti al pasto, invece di cominciare a mangiare come avrebbe fatto qualsiasi cane, Grace si ferma e torna indietro. Haley, allora, comincia a dire alla sua amica a quattro zampe che può mangiare tranquillamente ma lei è irremovibile.

Perciò, la tiktoker comincia a pregare, il cane le appoggia la zampa sulla ciabatta e quando lei pronuncia la parola "Amen", ecco che Grace si gira verso la sua ciotola.

I commenti social

Il video postato su TikTok da Haley Buckland ha fatto davvero divertire gli utenti social che sono rimasti molto sorpresi dal comportamento di Grace.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA