Beatrice Valli: «Sono stata assente sui social per mio figlio. Non avrei mai pensato di mettermi tante volte così in dubbio»

di Cristina Siciliano

Trascorrere del tempo di qualità con i propri figli significa stare con loro sia con la testa che con l'attenzione. Lo sa bene Beatrice Valli che ce l'ha messa tutta per allargare la sua famiglia insieme al suo compagno Marco Fantini. I figli di Beatrice e Marco sono quattro: Bianca, 6 anni, Azzurra, 3 anni e Matilde Luce, di un anno.

Prima di incontrare Marco però, Beatrice è stata la fidanzata di Nicolas Bovi ed ha dato alla luce il suo primogenito Alessandro, che oggi ha11 anni. Proprio nelle ultime ore l'influencer ha spiegato nelle sue Instagram stories di aver trascorso una giornata intera e del «tempo prezioso» con suo figlio.

Le parole di Beatrice Valli

«Oggi sono stata assente sui social perché ho fatto "la giornata con la mamma e Ale" - ha sottolineato Beatrice Valli nelle sue Instagram stories -.

«Bisogna avere del tempo di qualità con i nostri figli - ha continuato -. Per me è importante riuscire a capire qualcosa in più di mio figlio. Non avrei mai pensato di mettermi tante volte così in dubbio ma è una cosa bella perché sto ascoltando me e tutto quello che ho intorno, soprattutto i miei figli».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA