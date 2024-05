Amici, le anticipazioni serale: gli spoiler, la lite tra Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio e l'intervento di Michele Bravi

di Dajana Mrruku

Settimo appuntamento con il serale di Amici con Maria De Filippi e l'emozione è alle stelle. Manca molto poco alla fine di questa edizione che tra liti tra i prof, emozioni e talento, ha fatto sognare ancora una volta il pubblico che segue da oltre vent'anni il talent show. Ospiti della puntata sono Enrico Brignano che porterà sul palco di Amici la sua simpatia e le sue battute e un grande ritorno, quello di Emma che torna a casa per presentare il nuovo singolo, Femme Fatale.

due allievi a rischio, una lite molto importante e il caos Holden, che cosa sarà successo? Queste sono le anticipazioni della settima puntata di Amici.

Le anticipazioni

Grazie alle "talpe" presenti in studio durante la registrazione della nuova puntata di Amici, a poche ore dall'inizio del settimo serale ecco quali sono le anticipazioni.

Il clima diventa sempre più teso e competitivo tra gli allievi e i professori che non perdono tempo e continuano a lanicarsi guanti di sfida incredibili. La tensione diventerà ancora più tagliente dopo la sfida diretta tra Martina e Sarah dove entrambe hanno cantanto "This is Me", voluto da Anna Pettinelli che si commuove durante l'esibizione di Martina perché secondo lei, la sua allieva è molto sottovalutata. Poco dopo si è aperta un'accesa discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, dove è intervenuto anche Cristiano Malgioglio per cercare di calmare la situazione.

Dopo la prima manche tra Pettinelli-Todaro e CuccaLo, vincono i secondi e Martina finisce al ballottaggio finale.

Seconda Manche

Nella seconda manche, tra CuccaLo e ZerbiCele, si è accesa, poi, un'ulteriore discussione che ha visto, tuttavia, protagonisti Mida e holden durante il loro guanto di sfida, voluto da Lorella Cuccarini. Vince a tavolino Mida perché Holden non è riuscito a preparare il brano perché doveva fare l’Ep. Il cantautore, infatti, ha lavorato sul suo brano fino alle 6 di mattina a lungo e non ha potuto preparare il guanto di sfida.

La manche finisce con la vittoria di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e il ballerino Dustin finisce al ballottagio finale.

Terza Manche

La terza manche prosegue più o meno spedita, tra CuccaLo e ZerbiCele, che vede la vittoria di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Mida a rischio eliminazione.

Dopo un primo salvataggio, al ballottaggio finale vanno Mida e Martina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 05:00

