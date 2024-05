Britney Spears si sfoga: «So che è coinvolta mia mamma». L'indiscrezione: «Era scalza perché scappava, volevano un Tso»

di Redazione web

Britney Spears torna a far parlare insistentemente delle sue condizioni di salute. La popstar, la notte tra giovedì e venerdì scorso, è stata paparazzata scalza, vicino a un'ambulanza, fuori dall'hotel Chateau Marmont di Los Angeles dove alloggiava con il nuovo fidanzato Paul Richard Soliz.

Cosa è successo a Britney Spears

L'ambulanza e i soccorritori, riporta TMZ, sono stati chiamati dall'hotel Chateau Marmont di Los Angeles per via di una lite tra due persone e di una donna ferita in una stanza. Quella donna era Britney Spears, che sui propri canali social ha spiegato: «La scorsa notte mi sono storta la caviglia saltando e si sono presentati alla porta della mia stanza alcuni medici in modo del tutto illegale. So che mia madre è coinvolta in tutto questo. Non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito l'ambulanza dopo l’accaduto, prima che la notizia fosse diffusa. Vorrei che i mie nonni fossero qui con me. Non la sopporto più». Britney è convinta che sia stata la madre a chiamare i soccorsi perché credeva che la figlia fosse stata aggredita da Soliz.

La cantante, poi, ha detto di essere in compagnia del suo avvocato: «L'uomo che è con me è meraviglioso. È come un padre per me e mi ha aiutato a superare la notte scorsa che è stata traumatica.

Britney Spears sparked 'mental health crisis' concerns at the Chateau Marmont in the early hours of Thursday morning as shock photos showed the barefoot star wrapped in a blanket being escorted out to emergency services. pic.twitter.com/pQG5iHzH2X — Rahmah Sanni (@SanniRahma61573) May 2, 2024

La rivelazione

Da quanto si apprende dai media statunitensi, nelle scorse ore, la mamma, Lynne Spears, sarebbe volata a Los Angeles per provare a parlare con Britney. Ai paparazzi incontrati in aeroporto, la donna ha detto: «Ci sarò sempre per mia figlia». Un'amica, riporta la stampa americana, ha rivelato: «Lynne ha chiamato per un 5150 la scorsa sera. Britney ha visto la barella e l’ambulanza ed è scappata a piedi nudi perché aveva paura che stessero per portarla via contro la sua volontà, poi, ha chiamato Rosengart che ha fermato tutto». Il codice 5150 è una sorta di Tso, al quale Britney è già stata sottoposta molti anni fa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA