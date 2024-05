Bollettino Covid: aumentano morti, contagi e tasso di positività. I dati dell'ultima settimana

di Redazione web

Si torna a parlare di Covid a causa di un leggero aumento dei casi e del tasso di positività. In una settimana è salito anche il numero dei decessi. Lo rileva il bollettino Covid del ministero della Salute riferito alla settimana 25 aprile - 1 maggio 2024. In particolare, si registrano 618 nuovi casi positivi con una variazione di +17,0% rispetto alla settimana precedente (528). I decessi sono 9 con una variazione di +28,6% rispetto alla settimana precedente (7).

Il bollettino

Sono 76.553 i tamponi effettuati con una variazione di -23,9% rispetto alla settimana precedente (100.622). Il tasso di positività è dello 0,8% con una variazione di +0,3% rispetto alla settimana precedente (0,5%). Stabile l'occupazione dei reparti ospedalieri. Il tasso di occupazione in area medica al 01/05/2024 è pari allo 0,9% (542 ricoverati), rispetto a 0,9% (570 ricoverati) del 24/04/2024. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 01/05/2024 è invece pari allo 0,2% (18 ricoverati), rispetto allo 0,2% (19 ricoverati) del 24/04/2024.

Il ritiro di AstraZeneca

AstraZeneca ritira l'autorizzazione del vaccino in Ue. A confermalo è la stessa azienda anglo-svedese: «Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di Covid-19, non c'è più stata domanda per il vaccino Vaxzevria che di conseguenza non è più stato prodotto ne distribuito.

