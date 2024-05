Andreas Muller balla a ritmo di musica con le cuffie ma... il sottofondo originale è diverso: «Ero convinto che le gemelline dormissero»

di Redazione web

Andreas Muller è un papà molto affettuoso con le sue gemelline Ginevra e Penelope che hanno da poco compiuto un mese di vita (sono nate il 18 marzo scorso). Il ballerino posta spesso contenuti social in cui compaiono anche le due bambine e, il più delle volte, sono video divertenti o teneri scatti anche in compagnia di mamma Veronica Peparini. Nelle scorse ore, Andreas ha pubblicato un video in cui mostra ai fan una nuova coreografia ma il sottofondo reale è completamente diverso dalla musica che lui seguiva dalle cuffie.

Il video Instagram di Andreas Muller

Andreas Muller ha postato su Instagram un video in cui balla a ritmo del brano "Rich Baby Daddy" di Drake. Il ballerino si muove seguendo una coreografia veloce e molto dinamica e indossa gli auricolari. Nelle sue storie Instagram, però, svela ai fan il sottofondo reale: le gemelline che piangono ed emettono i versetti tipici dei neonati.

La didascalia che accompagna il post recita: «Mi andava così, anche se non ci entravo e avendo gli auricolari mi sono accorto che nel video originale si sentono Penelope e Ginevra che piangono mentre io ero convinto che stessero dormendo! Ora vado da loro, ciao».

Botta e risposta con i fan

A volte capita che Andreas Muller metta a disposizione dei suoi fan il box delle domande e così è successo anche ieri.

