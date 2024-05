Chiara Ferragni e Donatella Versace, amicizia al capolinea? Fedez tuona: «Ti sono vicino come tu lo sei stato con me»

di Dajana Mrruku

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è stata un duro colpo anche per gli amici della coppia che proprio non si aspettavano questa separazione. Tra ci ha cercato di riamanere in contatto con entrambi, c'è stato anche chi ha difeso a spada tratta la Ferragni dopo lo scoppio del pandoro gate, salvo poi fare un passo indietro dopo lo sviluppo e la denuncia per truffa aggravata. Si tratta di Donatella Versace, che da grande amica dell'influecer, ha conosciuto Fedez in alcuni eventi mondani e da allora, il legame che lega la stilista e il rapper si è fatto sempre più intenso.

Nel giorno del suo 69esimo compleanno, Donatella Versace ha ricevuto gli auguri di tutti i suoi amici più cari, tranne quelli di Chiara Ferragni.

Gli auguri di compleanno di Fedez

Il 2 maggio è stato il compleanno di Donatella Versace e le più importanti celebrità hanno fatto gli auguri alla stilista di moda, tra cui anche Fedez che ha condiviso uno scatto insieme, durante un evento mondano e la dedica: «Sempre al tuo fianco così come tu lo sei stata con me».

Chiara Ferragni, dal suo canto, non ha fatto gli auguri alla stilista di moda, confermando le voci che volevano l'influencer lontana da Donatella, a causa della sua vicinanza con il rapper Fedez.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA