Meghan Markle, svelato il motivo dell'assenza agli Invictus Games: «Ricordi terribili e momenti imbarazzanti»

Si avvicina sempre di più il viaggio del principe Harry in Inghilterra. Il duca di Sussex dovrà presenziare all'evento annuale degli Invictus Games, organizzato dall'associazione di cui è fondatore che onora e presta supporto ai veterani di guerra. Recentemente, alcuni veterani si sono scagliati contro il principe perché, a loro detta, con Meghan Markle al suo fianco ha perso credibilità.

Saranno state queste parole il vero motivo per cui Meghan Markle si è rifiutata di accompagnare il marito in Inghiterra? O c'è dell'altro?

Il motivo dell'assenza

Secondo quando riporta il "Royal Editor for the Mail on Sunday", Charlotte Griffiths, «la duchessa del Sussex non si unirà a suo marito perché sa che avrebbe ricevuto una terribile accoglienza».

«Il duca di Sussex visiterà la cattedrale di San Paolo l'8 maggio per tenere una lettura in un servizio speciale», rivela il Mirror, rivelando l'assenza della duchessa Meghan Markle che, tuttavia, «si unirà a suo marito per un viaggio in Nigeria dove prenderanno parte ai colloqui sui Giochi di Invictus», riferisce una fonte ben informata.

Nell'ultimo viaggio in Nigeria, la dichessa di Sussex ha scoperto di essere per il 45% nigeriana e di avere un legame molto speciale con la nazione africana.

I problemi con il brand

Non solo problemi con la Royal Family.

