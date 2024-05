Rocco Siffredi compie 60 anni: «Non ho più il fisic du role, mi vedo vecchio». Il successo e la vita privata del re del porno

Ha fatto la storia del porno e non solo. Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, è indiscutibilmente un'icona. E sabato 4 maggio 2024 compie 60 anni. È tra i più noti attori del panorama cinematografico internazionale della pornografia, e occasionalmente interprete anche di film non porno, regista e produttore di film per adulti. Ha creato una propria casa di produzione. Nato a Ortona, Chieti, è alla ribalta grazie alla serie Netflix Supersex. «Io e mia moglie siamo molto uniti, non siamo una famiglia fake ma una famiglia vera. Se mia moglie dovesse improvvisamente guardarmi con occhi diversi e decidere di non amarmi più per un altro uomo, penso che morirei, sono 30 anni che stiamo insieme», ha ammesso in una recente intervista all'Adnkronos.

