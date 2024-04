Meghan, la smorfia nei confronti di Kate dopo l'importante annuncio svelata dall'esperta del linguaggio del corpo. Cosa è successo

di Redazione web

Harry e Meghan sono sempre al centro delle questioni legate alla Royal Family anche se vivono a migliaia di chilometri di distanza da Londra. La protagonista dell'ultimo gossip reso noto dal tabloid Daily Record è proprio la Duchessa di Sussex. Recentemente, infatti, sono stati resi noti alcuni rapporti che raccontano gli attimi successivi alla comunicazione di Harry e Meghan di voler lasciare l'Inghilterra.

Ovviamente, c'entrano anche William e Kate e il motivo è presto detto.

Il gesto di Meghan Markle

Il mese prossimo, ovvero a maggio, il principe Harry dovrebbe tornare a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games e in tanti continuano a chiedersi se con lui ci sarà anche Meghan.

Judi James, esperta del linguaggio del corpo, ad esempio, si è espressa in merito al comportamento e alle smorfie imbarazzate di Meghan nei confronti di Kate all'Abbazia di Westminster (in occasione del Commonwealth Day) subito dopo l'annuncio che lei e Harry avrebbero lasciato la Royal Family. L'ex attrice di Suits appare molto rilassata, mentre la cognata sembra alquanto nervosa. Meghan, inoltre, più volte ha guardato Kate in modo "provocatorio" e questo non avrebbe giovato per nulla al loro già delicato rapporto. Il Daily Record scrive che Carlo e William avrebbero saputo della dipartita di Harry e Meghan solamente 10 minuti prima dell'effettiva comunicazione.

Le parole dell'esperta reale

Judi James, quando Harry e Meghan lasciarono la Royal Family nel 2020, aveva rilasciato un'intervista al Mirror in cui spiegava: «Quel giorno a Westminster la tensione si poteva tagliare con il coltello. Era evidente che Meghan fosse più serena di Kate, anche se, all'epoca dei fatti nessuno sapeva ancora perché. Del resto, anche Harry appariva più "leggero" rispetto a William che, invece, ha mantenuto un'espressione seria per tutta la durata della cerimonia».

