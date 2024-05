Isola, Daniele Radini Tedeschi abbandona: «Voglio tornare al mio dolore». Il reality continua a perdere pezzi, ecco perché

di Ida Di Grazia

Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato l'Isola dei Famosi. L'annuncio è arrivato con un post su Instagram da parte dell'account del reality show. Dopo Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Francesca Bergesio la trasmissione condotta da Vladimir Luxuria continua a perdere pezzi. Questa sera non andrà in onda la puntata, come anticipato lo scorso lunedì, quindi per conoscere le motivazioni dovremo attendere la prossima settimana. Anche se in realtà l'addio di Daniele non è poi una sorpresa. Ecco cosa ha detto nell'ultima puntata.

Daniele abbandona l'Isola, ecco perché

L'augurio di Vladimir Luxuria a inizio edizione non ha decisamente portato bene. La conduttrice aveva detto: «Questa sarà l'edizione con meno ritiri in assoluto», e invece non poteva andare peggio. Tra infortuni e addii anticipati l'Isola dei Famosi cade a pezzi.

Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato l'Isola e i motivi non sono sono stati resi noti, ma il naufrago lunedì scorsi aveva già accennato all'idea di abbandonare.

«Ho deciso di venire qui in un periodo cupo della mia vita - ha spiegato in puntata Daniele - Ho usato il termine vacanza perché per me è come una sbornia. Mi sto ubriacando per togliermi dal dolore della mia vita reale. Spero che si concluda al più presto questa esperienza per poter tornare al mio dolore. È semplicemente questo. Io sono un vinto che tornerò a essere un vinto. Ci sono delle ragioni che mi portano a voler tornare nel mio dolore»

