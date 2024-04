Meghan Markle e la sua frustrazione, l'esperto: «Cerca disperatamente di farsi apprezzare ed essere rilevante». Ecco il motivo

di Sara Orlandini

La duchessa di Sussex Meghan Markle – che ha lanciato il suo primo prodotto (dei barattoli di marmellate) –interroga i sudditi inglesi. In molti si chiedono se il prossimo maggio, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, accompagnerà a Londra il marito, il principe Harry. Probabile che rimanga in California con i figli Archie e Lilibet. In una recente intervista a TalkTv, Kinsey Schofield ha espresso la sua opinione su di lei.

L'intervista di Kinsey Schofield

«Penso che alla gente davvero non piaccia Meghan Markle e penso che questa cosa le pesi molto, altrimenti non la vedremmo lottare così duramente per essere rilevante e affermarsi in qualche modo all'interno di qualche settore –ha detto Schofield a TalkTv –. Credo che dietro a tutti i nuovi progetti a cui sta lavorando Meghan, ci sia un vero e proprio investimento per quanto riguarda il marketing e le pubbliche relazioni. Sinceramente, non mi piace proprio nulla di ciò che sta facendo», ha concluso. Stando a quanto viene raccontato nel podcast Royally Obsessed, Markle starebbe lavorando "duramente" al suo marchio.

I progetti di Harry e Meghan

La coppia starebbero anche lavorando a due nuove serie televisive prodotte da Netflix.

