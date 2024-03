Meghan Markle, la reunion di Suits è ufficiale e lei non ha rifiutato l'invito: ecco gli attori che hanno già accettato

Meghan Markle, prima di entrare a far parte della Royal Family sposando il principe Harry, era un'attrice e il suo personaggio in Suits, Rachel Zane, era molto amato dai fan che, quando hanno saputo che avrebbe dovuto lasciare la serie per dedicarsi esclusivamente alla Corona, ci sono rimasti molto male. Poi gli anni all'interno di Buckingham Palace non sono stati una passeggiata di salute per Meghan che, anzi, è stata tacciata come colei che è stata in grado di creare una spaccatura profonda all'interno della Famiglia Reale. Dopo varie vicessitudini che l'hanno riportata in California insieme a Harry, Meghan avrebbe pensato di tornare a recitare e tutto questo mentre le voci di una nuova stagione di Suits si fanno sempre più insistenti. Ora, stando a un comunicato ufficiale dell'ATX TV Festival (che si tiene ad Austin, in Texas), sembra proprio che il cast della serie si riunirà e l'invito è stato esteso a tutti i vecchi protagonisti. Meghan Markle parteciperà all'evento con gli colleghi?