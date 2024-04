Meghan, la presunta miglior amica dice di «conoscerla poco». Sfuma la visita a Londra: «Andrà in Nigeria con Harry»

di Morgana Sgariglia

Meghan Markle, 41 anni, e Sophie Grégoire Trudeau, 49 anni, non sarebbero più migliori amiche. La duchessa di Sussex e l'ex moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, parola della duchessa, sarebbero state molte vicine negli anni passati, tanto che i loro figli giocavano insieme. In un'intervista al Times, però, Grégoire ha fatto capire di aver preso le distanze dalla "vecchia amica": «La conosco... ma non abbiamo passato molto tempo insieme», ha spiegato. Intanto, mentre sfuma la visita a Londra in occasione degli Invictus Games, è certo che Markle accompagnerà il marito in Nigeria.

L'amicizia tra le due donne

Markle aveva parlato della loro vicinanza nel podcast Archetypes. Grégoire le «avrebbe inviato piccole meditazioni durante la gravidanza» e l'avrebbe incoraggiata. I figli giocavano insieme mentre loro si godevano del buon vino, si legge sul Mirror.

Il carattere di Meghan Markle

L'esperta reale Charlotte Griffiths, riporta Page Six, sostiene che anche la duchessa stesse sfruttando quell'l’amicizia. «Penso che sia un po' strategica con i suoi amici e una volta che ha finito con loro li mette da parte e se ne dimentica, cancella il loro numero e in alcuni casi li blocca». Griffiths ha poi citato un termine gergale dell'Urban Dictionary, "Markled", che descrive proprio il momento in cui qualcuno inizia a prendere le distanze da qualcun altro, un atteggiamento che la moglie di Harry, 39 anni, pare aver avuto spesso nella sua vita.

Harry torna a Londra senza Meghan Markle

Il principe Harry tornerà nel Regno Unito tra poco più di una settimana per una cerimonia che celebra il decimo anniversario degli Invictus Games, evento sportivo per il personale militare ferito in azione che il secondogenito del sovrano ha lanciato nel 2014. Parteciperà ad una cerimonia presso la Cattedrale di St. Paul, a Londra, l'8 maggio, durante la quale farà una lettura mentre l'attore Damian Lewis reciterà una poesia, riferisce la Bbc. Quasi certa l'assenza di Markle che pare non parteciperà all'evento, per stare accanto ai figli Archie, 4 anni, e Lillibet, 2 anni, nonostante il sovrano abbia chiesto «disperatamente» di vederli. Secondo il Nigerian Guardian, però, sia il principe Harry e sia sua moglie Meghan visiteranno la Nigeria nelle prossime settimane.

