«Meghan Markle deve essere meno americana e più umile e dolce se vuole entrare nel cuore dei sudditi inglesi»

Buckingham Palace non sta attraversando un periodo molto facile. La corona negli ultimi mesi si è dimostrata molto fragile, dopo l'annuncio della malattia di Re Carlo e del tumore di Kate Middletton. E, in aggiunta, la famiglia reale continua ad avere diversi attriti con il principe Harry e Meghan Markle.

La duchessa di Sussex sta lavorando a un proprio brand, che prevede la pubblicazione sui social di contenuti life style, ma per farlo "decollare" deve, prima di tutto, riconquistare la fiducia del popolo britannico. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Mirror, l'ex star di Suits deve cercare di seguire alcune tattiche che potrebbero aiutarla a ricostruire la propria reputazione in Gran Bretagna.

Meghan Markle deve essere "meno americana"

All'inizio di questa settimana, è arrivata la notizia di come Harry e Meghan abbiano assunto un manager con sede nel Regno Unito che li segua nella loro comunicazione e nella loro immagine. La coppia ha nominato Charlie Gipson per gestire le comunicazioni con i media inglesi. L'uomo ha lavorato con grandi marchi, come Mars, Cadbury e Dominos. Dopo la notizia, un team di professionisti di marketing ha suggerito alla duchessa di Sussex alcune mosse da attuare se vuole che il suo nuovo brand, American Riviera Orchard, riesca ad avere successo anche in Gran Bretagna.

Tra i consigli, rientrano il dover mostrare al pubblico la vera Meghan Markle, allontanandosi in questo modo dai pettegolezzi che girano intorno alla sua figura.

