Chi l'ha visto, Paolo Maccario malato in Ucraina: «Voglio tornare in Italia a casa»

di Cristina Siciliano

A Chi l'ha visto durante la puntata di mercoledì 8 maggio si torna a puntare i riflettori sul caso Paolo Maccario, il 65enne di origini piemontesi bloccato in Ucraina dove da tempo è ricoverato in una casa di cura perché è gravemente malato. Il 65enne vorrebbe fare ritorno a casa e la svolta oggi non sembra lontana poiché il programma condotto da Federica Sciarelli è riuscito a sollevare il caso e sta per avere un esito positivo. Vittorio Romano, l'inviato di Chi l'ha visto, è riuscito a fare una telefonata a Paolo Maccario. «In Italia qui in tanti tifano per lui», ha sottolineato Federica Sciarelli in diretta.



Il caso

Paolo Maccario, gravemente malato, ha lanciato un appello durante la telefonata con Vittorio Romano per essere aiutato a rientrare in Italia. «Sto male.

«Lui mi ha detto che vuole tornare a casa - ha sottolineato la badante Svletana -. L'ho accarezzato e gli ho detto che c'erano persone in Italia che volevano aiutarlo. Lui ha fatto cenno con la testa. Le bombe purtroppo si sentono da lontano. Io sono contenta se dovesse tornare in Italia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA