Federica Pellegrini, festa per il battesimo di Matilde: lei cita Maria Teresa di Calcutta ma quello che succede lascia tutti senza parole

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno battezzato la piccola Matilde, nata il 3 gennaio di quest'anno. La cerimonia si è tenuta a Verona, nella Chiesa di San Procolo, ma una volta a pranzo qualcosa è andato storto...

Federica Pellegrini, il battesimo della figlia Matilde: look «total white» e la scritta a sorpresa sulla torta

Il battesimo di Matilde

Matilde è stata battezzata nel finesettimana appena trascorso. La bimba, con un vestito avorio e le scarpette bianche è stata fotografata in braccio a mamma Federica, anche lei in bianco e papà Matteo, il quale invece ha indossato pantaloni e cardigan blu scuro. La neofamiglia ha scelto, quindi, un look molto casual per festeggiare. Su Instagram si vede la coppia sorridere nella piccola chiesetta veronese. Dopo il rito religioso i festeggiamenti sono proseguiti in all'enoteca Vescovo Moro, a cui sono stati invitati solo i famigliari e gli amici più intimi e dove ha fatto ingresso una grande torta di fragole con su scritto "Brava Matilde".

La Pellegrini, sotto le immagini dell'evento, ha riportato una frase di Madre Teresa di Calcutta: «I figli sono come gli aquiloni: insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto». Poi, succede qualcosa di inaspettato: la bambina mette il piede direttamente nella torta, ma l'ex campionessa sembra riderci su.

I commenti dei follower

Mentre la famiglia più seguita d'Italia, quella dei Ferragnez, non sembra più tanto unita, il legame tra Matteo e Federica è fortissimo e i due non hanno paura di sottolineare le loro gaffe, a cui i fan fanno seguito: «Il piede nella torta è il preludio all'assalto a quella del primo compleanno», scherza un utente. «Il primo segno d'indipendenza: il piede nella torta», scrive un altro. Tralasciando centinaia di commenti che fanno gli auguri a Matilde per il suo primo sacramento, ce n'è uno molto curioso: «L'importante è che le insegnate a nuotare!».

